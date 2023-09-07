AT: успехи России в украинском конфликте показали уязвимость НАТО Фото: Александр КОЦ

Маневры ВС РФ в украинском конфликте показали уязвимость НАТО. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Браен, пишет издание Asia Times.

По словам журналиста, причины начала боевых действий неизбежно являются полигоном для отработки технологий, тактики и стратегии.

"К сожалению для НАТО конфликт также несет плохие новости", - отмечается в материале.

При этом, украинский конфликт показал уязвимость НАТО, поскольку вооружение, бронетехника и средства ПВО альянса являются неэффективными. А Россия показала свое превосходство во многих аспектах. Например, аналогов "Ланцетов" нет в западных странах.

"Один из итогов украинского конфликта доказывает то, что НАТО не готова защищать даже свои собственные территории", - заключил эксперт.

Между тем, врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий заявил, что войска ВС РФ в ночь на 7 сентября уничтожили около ста украинских бойцов в районе Вербового и Работино.