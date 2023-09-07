SCMP: В Китае женщина три года обманом получала зарплату в 16 компаниях Фото: REUTERS

Женщина в Китае на протяжении трех лет обманывала работодателей и получала зарплату в 16 компаниях. Об этом необычном случае мошенничества рассказали в издании South China Morning Post.

— Чтобы не запутаться, мошенница вела специальный журнал, куда записывала все данные о полученных позициях: фиксировала дату начала работы, должность и банковский счет для перечисления зарплаты, — рассказали в публикации.

При этом сообщается, что она никогда не ходила на работу и ничего не делала. Мошенническую схему удалось раскрыть, когда женщина решила масштабировать свою схему. В 2022 году ее приняла на работу IT-компания на должность старшего менеджера и еще семь высокооплачиваемых специалистов к ней в команду.

После неудовлетворительных результатов всех их уволили, а директор компании заподозрил, что имеет дело с мошенничеством, и обратился в полицию. Следователи выяснили, что в криминальной сети женщины состояли 53 человека, а за три года деятельности они получили около 673 миллионов доходов.

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