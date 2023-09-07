Рогов: ВС России уничтожили свыше 100 наемников ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВС России нанесли удар по иностранным наемникам ВСУ в Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Председатель общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что российские войска нанесли удар по месту дислокации иностранных наемников ВСУ в районе населенного пункта Орехово Запорожской области.

“На участке между Работино и Вербовым наши ребята разведчики десантного подразделения обнаружили скопление большого количества живой силы противника состоящего, по данным радиоперехвата, из иностранных наемников,” — уточнил Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".

Также он добавил, что полученная информация была оперативно доведена артиллеристам, которые нанесли удар по скоплению украинских боевиков. Также в атаке участвовали истребители ВКС России, сбросившие на эти позиции четыре бомбы ФАБ-500, оснащенные модулем планирования и коррекции. Всего было уничтожено свыше 100 военных ВСУ.