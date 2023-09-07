В Кремле прокомментировали военные учения Армении и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о предстоящих военных учениях Армении и США, отметив, что такие маневры не способствуют стабилизации обстановки в регионе.

«Безусловно, проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки - в любом случае не способствует - и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе», - заявил представитель Кремля.

Напомним, накануне Министерство обороны Армении объявило о проведении совместных армяно-американских учениях «ARTSIV PARTNERS-2023», которые пройдут 11–20 сентября этого года на базе учебного центра «Зар».