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НовостиПолитика7 сентября 2023 11:19

В Кремле прокомментировали военные учения Армении и США

Песков: военные учения Армении и США не поспособствуют стабилизации в регионе
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Кремле прокомментировали военные учения Армении и США

В Кремле прокомментировали военные учения Армении и США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о предстоящих военных учениях Армении и США, отметив, что такие маневры не способствуют стабилизации обстановки в регионе.

«Безусловно, проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки - в любом случае не способствует - и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе», - заявил представитель Кремля.

Напомним, накануне Министерство обороны Армении объявило о проведении совместных армяно-американских учениях «ARTSIV PARTNERS-2023», которые пройдут 11–20 сентября этого года на базе учебного центра «Зар».