Рогов: ВС России не покидали Работино и держат его под полным огневым контролем Фото: Александр КОЦ

Глава общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" о ситуации в районе населенного пункта Работино. По его словам, российские войска не покидали село и держат его под полным огневым контролем.

“Если говорить о Работино, то Работино повторяет, по сути, судьбу Пятихаток и Урожайного, о взятии которых представители режима Зеленского говорили уже такое большое количество раз, что я сбился со счета.” — отмели Рогов.

По его словам, противник смог временно закрепиться на севере населенного пункта и периодически отправляет небольшие подразделения в центр Работино, которые прячутся в развалинах сельской школы.

“Если же говорить о южной точке, то на юго-западных окраинах осталось несколько наших позиций. Плюс наши ребята заняли все позиции южнее населенного пункта на высотах. Соответственно, все Работино находится под нашим огневым контролем” — уточнил Рогов.

Также он добавил, что любые попытки противника продвинуться южнее получают серьезный отпор, в результате чего украинские подразделения вынуждены отступать обратно, неся серьезные потери в живой силе и технике.

“Именно здесь как раз и эти хваленые “Бредли”, “Леопарды” гонят и т.д.” — отметил Рогов.