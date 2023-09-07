Киев внес турецкого производителя стекла Sisecam в перечень спонсоров войны

Украина внесла производителя стекла из Турции Sisecam Group в список "международных спонсоров войны". Фото: Анастасия Осипова

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло производителя стекла из Турции Sisecam Group в список "международных спонсоров войны".

Данное решение связано с тем, что компания продолжает сотрудничать с Россией и является крупнейшим в РФ экспортером в этой отрасли, сообщили в агентстве.

Также в НАПК отметили, что компания находится на втором месте в мире по объемам производства стеклянной посуды, и на пятом среди производителей тары из стекла и листового стекла. За 2022 год доход компании увеличился до 3,6 миллиарда долларов, заключили в национальном агентстве по предотвращению коррупции Украины.

Ранее в в список "международных спонсоров войны" также были внесены производители PepsiCo и Mars. В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) Украины заявили, что это связано с сотрудничеством компаний с Россией.