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НовостиВ мире7 сентября 2023 11:11

Киев внес турецкого производителя стекла Sisecam в перечень спонсоров войны

Турецкий производитель стекла попал в украинский список "спонсоров войны" за сотрудничество с Россией
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Украина внесла производителя стекла из Турции Sisecam Group в список "международных спонсоров войны".

Украина внесла производителя стекла из Турции Sisecam Group в список "международных спонсоров войны".

Фото: Анастасия Осипова

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло производителя стекла из Турции Sisecam Group в список "международных спонсоров войны".

Данное решение связано с тем, что компания продолжает сотрудничать с Россией и является крупнейшим в РФ экспортером в этой отрасли, сообщили в агентстве.

Также в НАПК отметили, что компания находится на втором месте в мире по объемам производства стеклянной посуды, и на пятом среди производителей тары из стекла и листового стекла. За 2022 год доход компании увеличился до 3,6 миллиарда долларов, заключили в национальном агентстве по предотвращению коррупции Украины.

Ранее в в список "международных спонсоров войны" также были внесены производители PepsiCo и Mars. В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) Украины заявили, что это связано с сотрудничеством компаний с Россией.