В Иордании прекращают прием беженцев из Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади заявил, что королевство больше не примет новые волны беженцев из Сирии.

«Иордания продолжает помогать нашим братьям всем, что находится в нашем распоряжении, но мы не сможем принять больше беженцев, если … обострение кризиса приведет к новым волнам беженцев», - заявил глава внешнеполитического ведомства после переговоров с ирландским коллегой Михолом Мартином.

Глава МИД Иордании считает, что усилия, принятые для достижения политического решения кризиса в Сирии, уже «положили конец страданиям братского сирийского народа», сохранив «единство, сплоченность и суверенитет» их страны.

Незадолго до этого агентство Аль-Ватания заявило о новых волнах сирийских беженцев в Ливан. Сообщалось, что Вооруженные силы республики незаконно помешали проникнуть на территорию страны примерно 1,2 тысяч сирийцев.