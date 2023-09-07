Приходько: ВСУ ведут массированный обстрел Горловки, снаряды взрываются у школы Фото: СЦКК ДНР

Украинские войска ведут массированный обстрел Горловки Донецкой Народной Республики. Некоторые снаряды взрываются на территории школы. Об этом рассказал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

— Украинские вооруженные бандформирования в эти минуты подвергают массированному обстрелу микрорайон «Квартал 88» (Центрально-Городской район Горловки). Снаряды разрываются около школы № 36, — говорится в сообщении.

Мэр добавил, что один из снарядов взорвался на территории трансформаторной подстанции «Приканальная» после чего началось возгорание трансформатора и обесточивание насосной станции. Из-за этого насосную станцию пришлось остановить.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли окраину поселка Задорожного в Белгородской области. В результате этого повреждена линия электропередачи.