Самая популярная женщина Финляндии решила уйти из политики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из самых популярных политических деятелей Финляндии, бывшая глава финского правительства Санна Марин хочет сложить с себя последние политические полномочия. Она попросила освободить её от обязанностей депутата парламента. Об этом пишет Социал-демократическая партия.

По данным партии, сейчас экс-премьер министр Санна Марин назначена стратегическим советником Института Тони Блэра.

"На основании своей новой должности член парламента Санна Марин просит освободить её от обязанностей депутата", - следует из сообщения партии.

При этом Марин является одной из самых популярных женщин Финляндии. В 34 года она стала самым молодым главой правительства в мире.

Напомним, в апреле 2023 года на тот момент еще премьер-министр Финляндии Санна Марин передала президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке правительства республики.