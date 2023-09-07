Экс-офицер армии США Крапивник: Америка может использовать диверсию под чужим флагом, чтобы вступить в конфликт на Украине, фото: кадр из видео

Американцы ни за что не выйдут против России один на один, но они могут испробовать разные сценарии, чтобы вступить в конфликт на Украине. Об этом в интервью для «Комсомольской правды» рассказал уникальный военный эксперт Станислав Крапивник, отслуживший много лет в армии США.

«Конечно, американцы в бой один на один против русских не пойдут. Это сейчас трудно представить. Но возможно их участие вместе с англичанами в прикрытии каких-то частей НАТО. К примеру, поляков, если те решатся забрать Львов. Могут устроить что-то вроде инцидента в Тонкинском заливе. В американском стиле - использовать «фальшивый», то есть чужой флаг, чтобы начать боевые действия», - заявил Крапивник в ответ на вопрос, как бы выглядело военное вмешательство США в конфликт.

Эксперт уверен, что если Вашингтон пойдёт на личное участие - он отправит в бой те военные части, что расположены возле границ России. Прежде всего, это 82-ая воздушно-десантная дивизия в Польше, 101-ая воздушно-десантная вертолётная дивизия в Румынии, и ещё пехотная и танковая дивизии, также базирующиеся на польской территории. Также власти США вызвали 4 тыс. резервистов, и Крапивник считает, что они также могли бы принять участие.

Отдельно военный специалист отмечает, что главный вопрос сейчас - ограничатся ли США только украинским театром боевых действий, или решат перевести конфликт в глобальную фазу.

Полное интервью с военным экспертом Станиславом Крапивником опубликовано на сайте KP.RU.

Станислав Крапивник - 51-летний уроженец Луганска, который 32 года прожил в США, был офицером-танкистом, отслужил на американских военных базах в Македонии, Германии и Боснии, окончил школу ВДВ. Крапивник покинул американскую армию, так как во всех военных планах США готовились к войне с Россией, и ему претило подобное отношение к своему народу.