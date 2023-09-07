Экс-офицер армии США Крапивник: Американскую армию готовят воевать против русских, но ей будет трудно победить Фото: кадр из видео

Соединенные Штаты призвали из запаса четыре тысячи резервистов в Польшу для подготовки к возможному противостоянию с Россией, однако американская армия вряд ли выйдет из этого конфликта победителем. Такое мнение выразил экс-офицер ВС США Станислав Крапивник в интервью для «КП».

— Я бы не сказал, что американцы выйдут победителями. Их военная система в глубоком кризисе. Одна из причин в том, что почти 20 лет они воевали в Афганистане и Ираке на уровне бригады, — подчеркнул Крапивник.

Военный эксперт отметил, что американский стиль — использование «фальшивого чужого флага» для начала боевых действий. Сейчас руководство страны пытается вернуть армию к уровням дивизий, но сделать это в короткое время невозможно и на это потребуется много лет.

Станислав Крапивник рассказал, что многие опытные военные ушли из американской армии на фоне экспериментов с прививками, поскольку не хотели превращаться в подопытных кроликов. Даже ветераны в США начали отговаривать своих детей от службы в армии, несмотря на то, что ранее именно династии были надежным источником новобранцев.

За 2022 год армия Соединенных Штатов не смогла добрать 24 тысячи солдат, а причиной этому часто называют проблемы с дисциплиной и моральным климатом внутри подразделений.