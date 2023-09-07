Экономист поддержала введение прогрессивной шкалы налогообложения

В РФ предлагают ввести прогрессивный подоходный налог Фото: Иван МАКЕЕВ

Введение прогрессивной шкалы налогообложения в России является социально справедливой мерой, таким мнением с РИАМО поделилась декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная, комментируя предложение депутата Госдумы Арефьева о введении прогрессивного подоходного налога до 30 %.

- Предложение является правильной инициативой с точки зрения социальной справедливости. Кроме того, опыт других государств доказал эффективность данной системы, - пояснила Безсмертная.

По словам экономиста, современные технологии позволяют минимизировать риски уклонения от выплаты налогов.

Ранее RT сообщило, что с 1 января 2023 года у каждого российского налогоплательщика имеется единый налоговый счёт (ЕНС). С него ФНС в автоматизированном режиме списывает средства для погашения начисленных налогов, пеней и штрафов.

По данным телеканала «360», налоговые уведомления поступают гражданам ежегодно не позднее чем за 30 дней до 1 декабря. Это крайний срок уплаты налогов. Возможность получать их в электронном виде на «Госуслугах» появилась с 1 июля 2023 года. В документах указываются налоги за прошедший год.