Илон Маск сорвал атаку ВСУ на ВМФ России, отключив Starlink возле Крыма Фото: REUTERS

Американский бизнесмен Илон Маск в 2022 году помешал Украине атаковать объекты военно-морского флота России возле берегов Крыма, отключив спутники Starlink над регионом, и оборвав тем самым связь беспилотников, начинённых взрывчаткой. Об этом заявил телеканал CNN, со ссылкой на книгу-биографию Маска, написанную Уолтером Айзексоном.

«В прошлом году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink... около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот», - цитирует биографию телеканал.

Согласно книге, которая выйдет в полном варианте 12 сентября, Маск был обеспокоен возможным ответом России на ту атаку, которую планировали ВСУ. По мнению предпринимателя, это могло привести к ядерной катастрофе, поэтому он принял решение остановить украинцев собственными силами. Уже запущенные беспилотники были выведены из строя после отключения спутников, и их вынесло на ближайший берег.

Ранее KP.RU сообщил, как Маск в одночасье стал врагом Украины из-за своего отношения к Starlink. Бизнесмен всегда хотел, чтобы спутниковая связь применялась только в гражданских целях, а не в военных.