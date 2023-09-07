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НовостиПолитика7 сентября 2023 13:51

Илон Маск сорвал атаку ВСУ на ВМФ России, отключив Starlink возле Крыма

В 2022 году Маск велел тайно отключить спутники Starlink над Крымом
Сергей КУДРИН
Илон Маск сорвал атаку ВСУ на ВМФ России, отключив Starlink возле Крыма

Илон Маск сорвал атаку ВСУ на ВМФ России, отключив Starlink возле Крыма

Фото: REUTERS

Американский бизнесмен Илон Маск в 2022 году помешал Украине атаковать объекты военно-морского флота России возле берегов Крыма, отключив спутники Starlink над регионом, и оборвав тем самым связь беспилотников, начинённых взрывчаткой. Об этом заявил телеканал CNN, со ссылкой на книгу-биографию Маска, написанную Уолтером Айзексоном.

«В прошлом году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink... около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот», - цитирует биографию телеканал.

Согласно книге, которая выйдет в полном варианте 12 сентября, Маск был обеспокоен возможным ответом России на ту атаку, которую планировали ВСУ. По мнению предпринимателя, это могло привести к ядерной катастрофе, поэтому он принял решение остановить украинцев собственными силами. Уже запущенные беспилотники были выведены из строя после отключения спутников, и их вынесло на ближайший берег.

Ранее KP.RU сообщил, как Маск в одночасье стал врагом Украины из-за своего отношения к Starlink. Бизнесмен всегда хотел, чтобы спутниковая связь применялась только в гражданских целях, а не в военных.