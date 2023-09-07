«Хотела узнать секрет молодости»: Регина Тодоренко приехала на обучение к 55-летней гимнастке Фото: из соцсетей Натальи Кафиятовой

Регина Тодоренко приехала в Самару на съемку нового тревел-шоу «Руссо Экспрессо», но увидев историю 55-летней гимнастки Натальи Кафиятовой, которая занимается воздушной гимнастикой, решила лично познакомится с самарчанкой. Об этом телеведущая рассказала в беседе с «КП-Самара».

— Я решила почитать городскую хронику, и вот на что наткнулась. «55-летняя бабушка трех внуков из Самары открыла секрет молодости с помощью тренировок на пилоне». Я хоть и не бабушка, но тоже хочу узнать секрет молодости, — поделилась Тодоренко.

Самарская гимнастка рассказала, что съемки прошли в танцевальной студии, а во время совместного занятия Наталья Кафиятова поделилась секретами воздушной акробатики и основам упражнений на пилоне. Женщина отметила, что в ходе съемки была непринужденная и веселая атмосферная, а сам процесс ей очень понравился.

Тодоренко попыталась выполнить некоторые элементы на пилоне, которые ей показала 55-летняя гимнастка, но в процессе поняла, что это не так просто, а одного желания недостаточно и для хороших результатов нужно приложить много усилий.

Ранее стало известно, что Регина Тодоренко впервые получила роль в большом кино, а зрители смогут увидеть ее дебют в киноленте «Елки-10».

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