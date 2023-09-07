Терапевт рассказала, как избавиться от боли в горле при ангине

Избавиться от боли можно не только лекарствами, но и народными средствами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Даже обычная простуда может обернуться серьезными последствиями, в том числе, нередко пациенты жалуются на сильную боль в горле. Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала NEWS.ru, как избавиться от неприятных ощущений при ангине.

- Любой раствор для полоскания уменьшает боль. Например, можно полоскать горло раствором пищевой соды и соли, - посоветовала врач.

Тимощенко добавила, что также не лишним будет полоскание горла антисептическими растворами, особенно при бактериальной ангине. Однако, применять их можно не всем.

- Если средство экстрактом прополиса, то его стоит с осторожностью использовать пациентам с аллергией и детям, - считает медик.

Ранее KP.RU сообщил, что от 70 до 100% случаев инфекционно-воспалительных заболеваний миндалин регистрируются у людей в возрасте 17–30 лет. Значительную долю таких болезней занимает ангина. Люди зрелого возраста тоже подвержены этому заболеванию. Ангина протекает тяжело и характеризуется болью в горле.

Инфекция распространяется от больных ангиной или здоровых носителей инфекции воздушно-капельным путем.