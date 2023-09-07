Вирусолог Чепурнов предупредил об угрозе эпидемии птичьего гриппа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор вирусологии Александр Чепурнов, комментируя в беседе с Lenta.ru обнаружение китайскими и британскими учеными у вируса H3N8 опасной для человека мутации, предупредил об угрозе эпидемии птичьего гриппа.

Специалист уточнил, что ранее исследователи доказали мутационную трансформацию данного вируса в сторону способности заражать человеческие клетки, отметив, что, если «это возможно в лабораторных условиях, значит, это возможно в природе».

«Поэтому те, кто работает с гриппами, с тех пор предупреждают об этом», заявил эксперт, указав на необходимость своевременной локализации случаев птичьего гриппа, а также отслеживания возникновения нового варианта вируса.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что сотни тысяч птиц с низовья Днепра могут представлять опасность из-за переноса инфекций, однако, как писал RT, глава региона отметил, что ситуация под контролем.

Тем временем Польша столкнулись с неожиданной напастью. Как сообщал «Пятый канал», республика «захлестнула волна птичьего гриппа среди кошек», поэтому жителей призывают не выпускать питомцев на улицу.

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