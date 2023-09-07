Стоматолог рассказала, зачем лечить детям молочные зубы Фото: Артем КИЛЬКИН

Руководитель стоматологической клиники Кристина Месропова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что из-за разрушения молочных зубов у ребенка может возникнуть неправильный прикус, а из-за кариеса молочных могут разрушаться постоянные и прорезываться с дефектами.

«Еще одно неочевидное последствие непролеченных молочных зубов - дискомфорт при пережёвывании пищи. Ребенок старается поесть побыстрее, это влияет на усвояемость пищи и влечёт проблемы с ЖКТ», - заявила она, рекомендуя родителям следить за гигиеной рта своих детей.

Стоматолог-пародонтолог Светлана Багиева рассказала ранее о гигиене рта. Как писал RT, эксперт заявила о необходимости чистить зубы дважды в день - утром и вечером, а сама процедура, по ее словам, должна длиться не менее двух минут.

Врач-стоматолог Луиза Автандилян предупредила, что отказ от чистки зубов перед сном приведет к возникновению кариеса, галиотоза, зубного камня и болезням десен, об этом сообщал «Пятый канал».

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