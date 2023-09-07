Российский полковник назвал цель стягивания украинских сил к Артемовску Фото: REUTERS

Украинские войска стараются вернуть Артемовск под свой контроль. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя цели Киева стягивать силы на данном направлении.

«Они пытаются все-таки прорвать оборону наших войск под Артемовском. Они хотят показать, что оставление Артемовска - это была случайность, чисто военная необходимость, а сейчас они в состоянии вернуть Артемовск себе под контроль», - заявил эксперт.

Ранее разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, входящей в состав Южной группировки войск заявил, что в подконтрольных Киеву населенных пунктах Часов Яр и Богдановка под Артемовском наблюдается скопление украинских сил. Как сообщал телеканал «360», по его словам, там происходит ротация украинских сил.

Тем временем опрошенные Царьградом эксперты заявили, что возможен удар по Белгороду, однако не является наиболее очевидным и приоритетным вариантом.

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