Врач назвала способ укрепить иммунитет перед сезоном ОРВИ

Диетолог Ивашкевич назвала правильное питание и сон основой крепкого иммунитета Фото: Shutterstock

Диетолог, нутрициолог Анна Ивашкевич в беседе с NEWS.ru заявила, что для укрепления организма необходимы здоровый сон и правильное питание, рекомендуя также начать закаляться осенью, есть больше овощей и фруктов, не забывая при этом о физической активности.

Ивашкевич рекомендовала ложиться спать до 11 часов вечера, а вставать в семь или восемь утра для того, чтобы поддержать гормональный ритмы.

«Не стоит забывать и о физической активности. Сейчас на улице еще тепло, поэтому можно прогуливаться быстрым шагом. Желательно проходить в день семь - десять тысяч шагов. Если есть возможность, то потихоньку следует закаляться, например обливать ноги холодной водой», - заявила эксперт.

Нутрициолог призвала добавить в рацион больше овощей и фруктов, содержащих в себе много витаминов и клетчатки. При этом специалист предупредила об опасности злоупотреблять кофе и алкогольными напитками, которые, как она отметила, дают дополнительную нагрузку на сердце, а также в целом понижают иммунитет.

«Период коротких платьев и босых ног закончился, так что одеваться следует начать по сезону, чтобы уберечь себя от сезонного ОРВИ», - добавила она.