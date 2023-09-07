ВСУ попытались сорвать голосование в Херсонской области при помощи обстрела Фото: REUTERS

Украинские неонацисты попытались помешать проведению голосования в Новой Збурьевке, в Херсонской области, нанеся артиллерийский удар рядом с местом работы избирательной комиссии. Пострадавших в результате украинской провокации нет, сообщила председатель местного избиркома Марина Захарова.

«Несмотря на радостную обстановку на наших участках, были также зафиксированы провокации с украинской стороны. Одной из таких провокаций был артиллерийский обстрел в непосредственной близости с местом работы участковой комиссии», - заявила Захарова.

Председатель поблагодарила правоохранительные органы за слаженную и быструю работу, так как благодаря полиции удалось быстро переместиться в другое место и продолжить голосование.

Ранее KP.RU сообщил, что глава ЦИК России Элла Памфилова назвала подвигом работу членов избирательных комиссий в новых регионах РФ, с учётом рисков провокацией со стороны неонацистов.