«Может, это будущая звезда НХЛ»: Киркоров вручил юному мойщику машин 25 тысяч рублей

Филипп Киркоров вручил мальчику 25 тысяч рублей на покупку хоккейной формы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Филипп Киркоров поработал волшебником после вечеринки, посвященной дню рождения «Русского радио». На улице артист разговорился с мальчиками, которые моют машины, и выяснил, что одному из них не хватает денег на покупку хоккейной формы.

«Сколько не хватает?» - поинтересовался Киркоров.

Юноша ответил, что хоккейная форма стоит 60 тысяч рублей, однако большую часть суммы – 40 тысяч рублей – он уже накопил.

Тогда певец полез в свою сумку, достал из нее 25 тысяч рублей и отдал ребенку. Он пояснил, что 20 тысяч нужно будет вложить в покупку формы, а еще 5 тысяч предложил «поделить с пацанами».

«Потом отчет пришлешь. Сегодня это большие деньги», - пригрозил Киркоров.

После этого мальчики с радостными криками убежали.

«Вот оно счастье. Может, это будущая звезда НХЛ, кто знает?» - резюмировал артист.

Сайт KP.RU писал, что, отдохнув с семьей в Греции, Филипп Киркоров выступил в Сочи в зале «Фестивальный». Фанаты артиста обсуждали его новые атлетичные формы и дорогущие костюмы. Сам Киркоров в этот вечер делился не только публичным, но и личным. Как выяснилось, артист влюблен и уже 9 месяцев живет со своей любовью под одной крышей.