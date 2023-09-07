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НовостиЗвезды7 сентября 2023 18:49

«Может, это будущая звезда НХЛ»: Киркоров вручил юному мойщику машин 25 тысяч рублей

Филипп Киркоров вручил мальчику 25 тысяч рублей на покупку хоккейной формы
Екатерина КОСОБОКОВА
Филипп Киркоров вручил мальчику 25 тысяч рублей на покупку хоккейной формы

Филипп Киркоров вручил мальчику 25 тысяч рублей на покупку хоккейной формы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Филипп Киркоров поработал волшебником после вечеринки, посвященной дню рождения «Русского радио». На улице артист разговорился с мальчиками, которые моют машины, и выяснил, что одному из них не хватает денег на покупку хоккейной формы.

«Сколько не хватает?» - поинтересовался Киркоров.

Юноша ответил, что хоккейная форма стоит 60 тысяч рублей, однако большую часть суммы – 40 тысяч рублей – он уже накопил.

Тогда певец полез в свою сумку, достал из нее 25 тысяч рублей и отдал ребенку. Он пояснил, что 20 тысяч нужно будет вложить в покупку формы, а еще 5 тысяч предложил «поделить с пацанами».

«Потом отчет пришлешь. Сегодня это большие деньги», - пригрозил Киркоров.

После этого мальчики с радостными криками убежали.

«Вот оно счастье. Может, это будущая звезда НХЛ, кто знает?» - резюмировал артист.

Сайт KP.RU писал, что, отдохнув с семьей в Греции, Филипп Киркоров выступил в Сочи в зале «Фестивальный». Фанаты артиста обсуждали его новые атлетичные формы и дорогущие костюмы. Сам Киркоров в этот вечер делился не только публичным, но и личным. Как выяснилось, артист влюблен и уже 9 месяцев живет со своей любовью под одной крышей.