Постпредство России при ЕС заявило, что Запад нарушает устав ООН Фото: REUTERS

Действия Запада нарушают устав Организации объединенных наций и не имеют никакого отношения к его принципам, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

«Запад всеми силами стремится удержать свою глобальную гегемонию, в том числе через навязывание неких правил, под которыми никто не подписывался, но на которых якобы должен основываться миропорядок. Подобные западные действия не имеют никакого отношения к принципам, которые заложены в Уставе ООН», – сказал он, выступая на встрече Группы друзей в защиту Устава ООН в Брюсселе.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны «Золотого миллиарда» делают все, чтобы сохранить однополярное устройство мира. Российский лидер отметил, что современные колонизаторы пытаются решать свои проблемы за чужой счет, продолжая выкачивать ресурсы из развивающихся стран.