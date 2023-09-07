США поставят Украине снаряды с обедненным ураном вместе с танками Abrams Фото: EAST NEWS

Соединенные Штаты планируют поставить Украине снаряды с обедненным ураном к моменту передачи танков Abrams, сообщила заместитель официального представителя Министерства обороны США Сабрина Сингх.

«Цель – иметь снаряды там, конкретно в то время, когда и будут и танки», – сказала она журналистам.

Танки могут оказаться у Киева уже этой осенью, уточнила представитель Пентагона.

Напомним, США вместе со своими танками Abram решила передать Украине снаряды с обедненным ураном. Посольство России в Вашингтоне назвало это «показателем бесчеловечности». Все прекрасно знают, что разрыв боеприпаса образует подвижное радиоактивное облако. Мелкие частицы урана оседают в легких, пищеводе, накапливаются в почках и печени, вызывают злокачественные опухоли. Сайт KP.RU рассказывал, чем опасна поставка Киеву боеприпасов с обеденным ураном.

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