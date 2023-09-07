Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика7 сентября 2023 20:34

США поставят Украине снаряды с обедненным ураном вместе с танками Abrams

Они могут оказаться у Киева уже этой осенью
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
США поставят Украине снаряды с обедненным ураном вместе с танками Abrams

США поставят Украине снаряды с обедненным ураном вместе с танками Abrams

Фото: EAST NEWS

Соединенные Штаты планируют поставить Украине снаряды с обедненным ураном к моменту передачи танков Abrams, сообщила заместитель официального представителя Министерства обороны США Сабрина Сингх.

«Цель – иметь снаряды там, конкретно в то время, когда и будут и танки», – сказала она журналистам.

Танки могут оказаться у Киева уже этой осенью, уточнила представитель Пентагона.

Напомним, США вместе со своими танками Abram решила передать Украине снаряды с обедненным ураном. Посольство России в Вашингтоне назвало это «показателем бесчеловечности». Все прекрасно знают, что разрыв боеприпаса образует подвижное радиоактивное облако. Мелкие частицы урана оседают в легких, пищеводе, накапливаются в почках и печени, вызывают злокачественные опухоли. Сайт KP.RU рассказывал, чем опасна поставка Киеву боеприпасов с обеденным ураном.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Григорий Азарёнок - про Зеленского: Шлепнуть эту скотину и дело с концом (подробнее)