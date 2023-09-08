Суд арестовал 17-летнего студента за диверсии на железной дороге в Новосибирске

Суд в Новосибирске арестовал студента по делу о диверсии на железной дороге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Новосибирске арестовал 17-летнего студента местного колледжа по обвинению в диверсии на железной дороге. Молодого человека подозревают в намеренном выводе из строя релейных шкафов.

“Постановлением суда от 7 сентября 2023 года ходатайство следователя удовлетворено, несовершеннолетнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 6 ноября 2023 года”, — уточнили на сайте суда.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 УК РФ “Диверсия”. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

По данным следствия, обвиняемый 25 августа 2023 года ударами вывел из строя релейный шкаф на железнодорожном перегоне между станциями “Новосибирск-Западный” и “Обь”, а на следующий день на этом же участке дороги поджог другой релейный шкаф.

Напомним, недавно подобная диверсия произошла на станции Солнечная Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Утром 21 августа неизвестные подожгли релейный шкаф, из-за чего на Киевском направлении МЖД пригородные поезда значительно отстали от графика.

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