Министра лесного хозяйства Тувы уволили после смертельного ДТП

Фото: прокуратура Республики Тыва

Глава Республики Тува Владислав Ховалыг освободил от должности министра лесного хозяйства и руководителя региональной Авиалесоохраны после ДТП, жертвами которого стали пять человек.

Как сообщил глава региона, одним из участников ДТП был водитель служебного автомобиля ведомства, а в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом предельный уровень спиртного был превышен в пять раз.

«Принял решение освободить от занимаемых должностей министра лесного хозяйства и природопользования Тувы и руководителя Авиалесоохраны, которые не обеспечили дисциплину и контроль в подведомственном учреждении», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Ховалыг отметил, что в Туве создана правительственная комиссия, которая сейчас проводит проверки в подведомственных учреждениях. Уточняется, что их проверяют на соблюдение всех правил предрейсовых осмотров.

Смертельное ДТП произошло в ночь на 8 сентября, на территории Улуг-Хемского района Тувы. Четыре человека погибло на месте, а еще один скончался в больнице.