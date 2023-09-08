Путин поздравил с 80-летием освобождения Донбасса от нацистской оккупации

Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистской оккупации Фото: REUTERS

В пятницу, 8 сентября, президент России Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием со дня освобождения Донбасса от нацистской оккупации в период Великой Отечественной войны.

«80 лет назад был освобожден, очищен от нацистских оккупантов легендарный, непокоренный Донбасс. Многовековой оплот России, земля тружеников, воинов, богатый и щедрый край», - сказал российский лидер, отметив, что ресурсы этого региона «имели для врага колоссальное значение».

Путин заявил, что народное сопротивление, которое не ослабевало около 700 дней, не дало нацистам сохранить за собой донецкие степи, несмотря на то, что немцы делали для этого все.

Особой страницей в истории глава государств назвал штурм Саур-Могилы, отметив, что разрушенный в ходе боев 2014 года мемориал был полностью восстановлен.

Напомним, в минувшие воскресенье, 3 сентября, к 80-летию освобождения от нацистских захватчиков в Луганске прошла церемония открытия обновленного мемориального комплекса «Острая могила».

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