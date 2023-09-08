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НовостиПолитика8 сентября 2023 7:37

Sabah: зерно из России хотят вывести в нуждающиеся страны Африки 40 судами

Грузоподъемность кораблей составит 25 тысяч тонн
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Sabah: зерно из России хотят вывести в нуждающиеся страны Африки 40 судами

Sabah: зерно из России хотят вывести в нуждающиеся страны Африки 40 судами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское зерно для поставок в нуждающиеся страны Африки будут вывозить 40 судами, загруженными в портах Туапсе и Новороссийска. Об этом пишет газета Sabah со ссылкой на источники.

График поставок станет известен в ближайшие дни. Зерно, которое будет поставляться из России, хотят перевозить судами грузоподъёмностью 25 тысяч тонн.

"Суда могут быть загружены зерном в портах Туапсе и Новороссийска с уточнением графика в ближайшие дни", - сообщило издание.

Кроме того, после того, как суда прибудут к Турции, зерно переработают на мукомольных заводах из частного сектора.

Ранее российский президент Владимир Путин на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил, что России через две-три недели начнет поставку бесплатного зерна шести африканским странам.