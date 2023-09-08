В Новотроицке Оренбуржья обновляют трамвайный парк

Подвижной состав обновят на условиях софинансирования из регионального и муниципального бюджетов. Фото: Правительство Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил обновить трамвайный парк в Новотроицке. Работы уже начались. Администрация города готовит конкурсные документы для закупок, передает издание 56orb.ru.

До конца 2023 года для города закупят 13 трамваев по 80 миллионов рублей каждый. предусмотрено софинансирования из областного и муниципального бюджетов. Область выделит городу 522 миллиона рублей.

- Качество жизни в Новотроицке выросло благодаря комплексной модернизации социальной и городской среды, ЖКХ. Серьезный вклад вносят градообразующие предприятия. Они помогают делать город лучше. Правительство области поддерживает лучшие инициативы и помогает реализовывать крупнейшие социально значимые проекты. Один из них – обновление пассажирского транспорта, - сказал губернатор.

Раньше в Новотроицке на линию вышли автобусы ПАЗ «Вектор». Они поступили в муниципальное предприятие «НовГорТранс» в июле этого года. Всего было закуплено 17 автобусов на общую стоимость более 100 миллионов рублей, из них 79 миллионов было выделено из областного бюджета.

В автобусы есть кондиционеры, системы видеонаблюдения и электронные табло. ПАЗы адаптированы для маломобильных пассажиров. Разработано мобильное приложение по отслеживанию движения автобусов.

Изменения коснулись и маршрутной схемы Новотроицка. Готовятся к запуску два новых маршрута. Они охватят частный сектор и подъезды к комбинату «Уральская Сталь». Об этом просили горожане.