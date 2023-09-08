ЦИК: избирательная комиссия под Херсоном эвакуирована из-за ракетной атаки

Избирательную комиссию пришлось эвакуировать в ходе голосования на выборах в Херсонской области из-за ракетной атаки. Такое заявление сделали глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Бу Элла Памфилова, а также ее заместитель Николай Булаев

«Дело в том, что у нас меняется там ситуация … В Херсонской области … там пришлось эвакуировать комиссию», - заявила глава ЦИК.

Как уточнил Булаев, это произошло из-за того, что «в Херсоне объявлена ракетная атака».

Напомним, выборы в России в единый день голосования во многих российских регионах проходят в три дня и начинаются с пятницы, 8 сентября, а основным днем будет воскресенье, 10 сентября. В Херсонской области проходило и досрочное голосование, на котором жители впервые в составе России выбирать депутатов регионального парламента.