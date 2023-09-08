Памфилова: за региональными выборами в России наблюдает почти 219 тысяч человек

Памфилова: за региональными выборами в России наблюдают почти 219 тысяч человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

За проведением региональных выборов в России наблюдают около 219 тысяч человек. Лидером среди партийных наблюдателей стала «Единая Россия», от которой присутствует 45 тысяч наблюдателей. Об этом рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

— За региональными выборами наблюдают почти 214 тыс. человек. 14 из 20 партий, кто участвует в выборах, своих наблюдателей направили. Лидирует «Единая Россия» — около 50 тысяч наблюдателей, далее КПРФ — почти 20 тысяч, затем ЛДПР — 8 тысяч, — отметила Памфилова.

Также глава ЦИК добавила, что 983 представителя СМИ получили аккредитацию для работы на избирательных участках.

Ранее Элла Памфилова назвала подвигом работу членов избирательных комиссий в новых регионах. Большинство из них проводили референдум в 2022 году.