Мария и Павел Погребняк официально развелись после 17 лет брака

Мария и Павел Погребняк Фото: Борис КУДРЯВОВ

В июле этого года стало известно о разводе Марии и Павла Погребняк, которые прожили вместе 17 лет, а в минувший четверг, 7 сентября, суд официально оформил развод блогера и футболиста.

Из документа суда следует, что инициатором развода была именно Мария, а сам брак был расторгнут при помощи заключения мирового соглашения.

«Брак расторгнут, установлен размер алиментов, порядок общения с детьми, и определено место жительства детей», – приводит Агентство городских новостей «Москва» заявление пресс-секретаря суда Алиса Спирина.

Однако, как сообщает издание, в рамках мирового соглашения место жительство трех детей было определено с матерью и супруги не делят свое имущество.

Ранее сайт KP.RU рассказал подробности громкого развода, а также личной жизни Марии и Павла Погребняк. Как сообщалось, они решили обвенчаться после четырех лет отношений в 2006 году в Томске, но их родители не успели на торжество, поэтому влюбленные устроили праздник для двоих.