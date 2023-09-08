Мэр Донецка Кулемзин: мужчина пострадал при обстреле города со стороны ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района украинскими войсками местный житель получил ранение.

“В результате обстрела Петровского района по улице Петровского возле школы № 106 получил ранение мужчина 1948 года рождения”, — написал глава города у себя в телеграм-канале.

Представительство ДНР в СЦКК уточнило, что украинские войска в 10:15 мск нанесли удары по Петровскому и Кировскому району Донецка пять ракет из реактивных систем залпового огня.

Напомним, за 5 сентября в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ один человек погиб и более десяти получили ранения.