Боррель: Грузия выполнила три из 12 условий для статуса кандидата в Евросоюз

Боррель: Грузия выполнила 3 из 12 условий для статуса кандидата в Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Грузия сейчас выполнила три из 12 условий, поставленных для получения статуса кандидата. На оставшиеся условия время также еще есть.

По его словам, задача Грузии - выполнить еще девять условий, чтобы получить статус. Среди главных целей, по мнению Барреля, деполяризировать политическую жизнь, бороться с олигархией, реформировать избирательной и судебной систем, обеспечить плюрализм в СМИ и соблюдение прав человека.

"Для вступления в Евросоюз Грузии нужно много работать, проявить политическую волю, четкую приверженность ценностям объединения", - отметил глава дипломатии ЕС.

Кроме того, Баррель добавил, что Евросоюз ожидает от своих международных партнеров, как и от Грузии, усилий по изоляции России на фоне конфликта на Украине.