Евросоюз ввел санкции в отношении шести россиян

Евросоюз ввел санкции в отношении четырех россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз внес в санкционный список еще шесть граждан России. Об этом сообщает официальный журнал ЕС.

Так, ограничительный меры в отношении шести россиян были введены из-за того, что якобы были нарушены права человека в Крыму. В санкционный список попали судьи и сотрудники ФСБ Крыма.

Журнал также подчеркнул, что в ЕС обеспокоены "продолжающимся ухудшением ситуации с правами человека на Крымском полуострове". Это связано с проведением специальной военной операции на Украине.

"В связи с этим шесть человек должны быть включены в список физических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры", - говорится в сообщении.

Между тем, 7 сентября Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 11 граждан России за их действия, связанные с киберсферой.