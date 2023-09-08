Мошенники создали фейковый канал в Telegram под видом «Госуслуг» Фото: Анастасия Осипова

Мошенники создали фейковый Telegram-канал «Госуслуг», с помощью которого внедряют на телефоны людей вирусы, помогающие красть деньги. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на портал «Мошеловка».

— Канал мошеннический, при переходе можно остаться без денег и подхватить вредоносную программу, — рассказали на портале по борьбе с мошенничеством.

Также в публикации отметили, что в одном из популярных Telegram-каналов начали рекламировать ресурс «Госуслуги в Telegram», у которого аватар похож на официальный логотип «Госуслуг». При этом сам канал — закрытый, и в нем обещают рассказать про оформление пособия более 45 тысяч рублей при наличии «хоть одного родственника».

Чтобы мошенники не вводили людей в заблуждение, стоит помнить, что все официальные аккаунты в социальных сетях верифицированы и помечены голубой галочкой.

Ранее стало известно, что мошенники рассылали сообщения в Telegram от имени мэра Геленджика Алексея Богодистова. Для этого они создали фейковый аккаунт главы городской администрации.