Минобороны России: военные ВС РФ улучшили позиции на Купянском направлении Фото: Александр КОЦ

Российское министерство обороны 8 сентября сообщило, что подразделение российских бойцов группы "Запад" улучшили положение на Купянском направлении.

По данным ведомства, группы военных с помощью авиации и артиллерийского огня отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоголовка в Харьковской области.

Кроме того, противник понес потери, среди которых до 100 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777 производства США и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

Также ведомство сообщило, что около 15:00 мск дежурные силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью.