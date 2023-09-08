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НовостиПолитика8 сентября 2023 13:24

Военные ВС РФ улучшили позиции на Купянском направлении

ВСУ понесли большие потери, а российские военные улучшили положение на Купянском направлении
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Минобороны России: военные ВС РФ улучшили позиции на Купянском направлении

Минобороны России: военные ВС РФ улучшили позиции на Купянском направлении

Фото: Александр КОЦ

Российское министерство обороны 8 сентября сообщило, что подразделение российских бойцов группы "Запад" улучшили положение на Купянском направлении.

По данным ведомства, группы военных с помощью авиации и артиллерийского огня отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоголовка в Харьковской области.

Кроме того, противник понес потери, среди которых до 100 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777 производства США и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

Также ведомство сообщило, что около 15:00 мск дежурные силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью.