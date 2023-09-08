Ресторатор Антонян: до покупки шаурмы убедитесь, что мясо жарится в этой же точке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Курской области случилась настоящая трагедия – 22 человека отравились шаурмой. Одна женщина после перекуса скончалась. У нее произошел инфекционно-токсический шок. Причиной стало испорченное мясо.

В России в каждом городе десятки, а то и сотни точек, где продают подобный товар. Ресторатор Юрий Антонян рассказал, как обезопасить себя при покупке подобной продукции.

Ресторатор отмечает, что данный продукт популярен, так как стоит недорого, и включает в себя целый набор продуктов.

- Если это обычная шаурмечная, где продукт стоит 120 рублей, то там есть его опасно, - говорит он интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Чаще всего у подобных продавцов нет фабрики-кухни. Это значит, что мясо для шаурмы не готовится в точке, а закупается в готовом виде.

А вот что это за мясо, какого оно качества и когда было приготовлено – остается только гадать.

- Если шаурма стоит меньше 150-180 рублей, вообще желательно к такому не прикасаться, - советует эксперт.

Там где есть мясо на вертеле, хоть какая-то гарантия, что продукт свежий. Есть понимаете, мясо птицы на вертеле или нет.