Экономист Ордов: ЦБ отменит валютные ограничения, когда рубль прочно укрепится

ЦБ может снять ограничения, однако, курс рубля должен плотно укрепится Фото: Иван МАКЕЕВ

Отмена валютных ограничений со стороны Центробанка возможна, однако, для этого должен быть выполнен ряд условий. О них рассказал РИАМО экономист Константин Ордов.

- Ограничения связаны с санкционными последствиями, это стало ответной мерой на заморозку российских золотовалютных резервов со стороны Запада, напомнил эксперт.

Он добавил, что ЦБ может снять ограничения, однако, для этого курс рубля должен плотно укрепится. А также должны быть сняты вопросы, связанные с бегством из страны капитала и заморозкой российских активов.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что ограничения со стороны Центробанка продлили до 9 марта следующего года. Кроме того, банкам на протяжении еще полугода запрещено взимать с граждан комиссию в ходе выдаче валюты с их вкладов или счетов.

По данным RT, еще полгода клиенты банков смогут получать валюту со вкладов эквивалентом не более $10 тыс., если депозит был открыт до 9 марта 2022 года. Деньги будут выдаваться только в долларах и евро.