Зеленский признал замедление темпов боевых действий Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский признал замедление темпа боевых действий в ходе наступления. Он отметил, что западное оружие поступает в Киев все медленнее. Его слова опубликовали на официальном сайте президента.

— Замедляется конфликт. Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до оружия, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, для ускорения темпов наступления Киеву нужно больше западной техники, а также современные истребители. Зеленский отметил, что Россия останавливает украинское наступление с воздуха, а Украины в небе попросту нет.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что российские удары по Украине наносят невосполнимые потери. При этом по его мнению, украинские власти могут только делать пустые и громогласные заявления, а назначение нового главы Минобороны никак не может повлиять на ситуацию.