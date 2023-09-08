Путин сообщил, что его крестил отец Патриарха Кирилла

Владимир Путин посетил Собор Воскресения Христова Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин раскрыл тайну своего крещения. Глава государства заявил, что в детстве его крестил отец Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Об этом президент РФ рассказал в ходе своего визита в Воскресенский собор и Музей русского патриаршества в Арзамасе в пятницу, 8 сентября.

"Его отец меня крестил. Вот так вот, судьба", - сказал Путин.

Впервые Путин сообщил о том, что, возможно, в детстве его крестил именно отец нынешнего предстоятеля Русской Православной Церкви, еще в 2016 году. Такое предположение прозвучало из уст президента в документальном фильме "Патриарх".

Напомним, таинство крещения Владимира Путина состоялось в конце 1952 года в Ленинграде, в Преображенском соборе. По словам президента, священник предлагал маме Путина крестить его Михаилом, но та отказалась, так имя уже было выбрано - в честь отца.