Блогер Даня Милохин спустя год скитаний за границей вернулся в Россию

Даня Милохин вернулся в Россию Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сбежавший из России в ОАЭ Даня Милохин вернулся на Родину. Блогер и музыкант опубликовал на личной странице в соцсетях свежие фотографии, сделанные на Красной площади. Милохин показал кадры своего перелета в Россию, а затем - обед на террасе ресторана на Красной площади.

Напомним, 21-летний Милохин сбежал из России осенью 2022 года со скандалом. Блогер должен был второй год подряд откатать в паре с серебряным призером Олимпиады Евгений Медведевой на “Ледниковом периоде”, однако нарушил контракт, без предупреждения сел на самолет и улетел в другую страну.

Милохин поселился в Дубае, ОАЭ, но уже через полгода скитаний стал жаловаться в интервью на нехватку денег. После блогер отправился в Лос-Анджелес, США, но и там "не пригодился". О многомиллионном заработке, который был у блогера с контрактов в России, пришлось забыть. Возвращение в ОАЭ не спасло ситуацию - на редких выступлениях на частных вечеринках блогер долго не протянул и наконец решил вернуться в родные пенаты.

За время своей релокации Милохин окончательно утратил доверие своей российской аудитории, которая насчитывала несколько миллионов в соцсетях. Находясь в США, и пытаясь завоевать расположение новых подписчиков, Милохин спел на стриме украинский гимн. О скандале рассказал KP.RU.