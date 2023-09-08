Комик Незлобин признался, что его доходы упали в десять раз после переезда в США Фото: Борис КУДРЯВОВ

Комик Александр Незлобин рассказал, что после переезда в Соединенные Штаты его доход сократился в десять раз. Этим он поделился в ходе беседы на YouTube-шоу Atipa, отметив, что деньги ему приносят только выступления.

— Это сейчас единственный мой бизнес. Он приносит в десять раз меньше, чем я зарабатывал на продюсировании фильмов, — отметил юморист.

Также Незлобин рассказал и о причине выбора Соединенных Штатов для переезда. По словам шоумена, он искал здесь творческую реализацию и был уверен, что стендап в Америке находится на более высоком уровне, чем в других странах.

Ранее стало известно, актер Андрей Бурковский переехал вместе с семьей в Соединенные Штаты и начал публиковать фотографии с подписью только на английском языку, что вызвало недовольство среди его поклонников. Некоторые из фанатов пишут ему гневные комментарии и надеяться, что актер больше не вернется в Россию.