Почти треть россиян предпочитают пиратский просмотр фильмов и сериалов Фото: REUTERS

Более 28% россиян выбирают вместо платной подписки на онлайн-кинотеатры просмотр фильмов на пиратских сервисах. Об этом пишет «Газета.Ru», ссылаясь на данные опроса, проведенного Страховым Домом ВСК.

Как показало исследование, 23% россиян не идут в кинотеатр, а стараются найти киноновинки на разных сайтах. Премьеру на больших экранах смотрят 29% опрошенных, из которых 24% имеют домашние подписки.

Менее 50% респондентов заявили, что ждут выхода новой ленты в лицензированном интернет-сервисе.

Ранее Минцифры РФ обсудило с участниками отрасли возможную разблокировку сайтов, запретивших за нелицензионный западный контент. Как писал сообщал телеканал «360», данные сайты предлагали вернуть в рунет при соблюдении ряда требований.

Тем временем директор по связям с общественностью Медиа-коммуникационного союза Елена Соловьева в беседе с RT заявила, что онлайн-кинотеатры выступили против нелегального использования иностранного контента, отметив, что такие нововведения повлекут отток зрителей телеканалов и пользователей легальных онлайн-кинотеатров.