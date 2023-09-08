В Госдуме призвали к рейдам по ларькам с шаурмой после массового отравления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, комментируя в беседе с Lenta.ru массовое отравление в Курской области, призвала провести рейды киосков с шаурмой для проверки качества продукции.

«Я думаю, что здесь какого-то отдельного законодательства не требуется. Просто, наверное, надо делать какие-то рейды контрольные, когда такое происходит, чтобы узнать причины, проверить качество продукции и прочее», - заявила парламентарий.

В Курской области шаурмой отравились 22 человека, а одна из пациенток скончалась от инфекционно-токсического шока. Как писал «Царьград», Россельхознадзор отметил, что еду готовили из продуктов, на которые не было сопроводительных документов.

Одна из пострадавших рассказала телеканалу «360», что приобрела шаурму для себя и коллег на обед, а через два часа ей стало плохо. «Стало воздуха не хватать, затошнило, голова закружилась», - сообщила она.