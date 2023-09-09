Лавров прибыл на заседание саммита G20 в Дели

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на заседание «Большой двадцатки» в Дели. Фотографию опубликовала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Как писал KP.RU, Лавров прилетел в Индию из Бангладеша, где у него прошла встреча с премьер-министром страны Шейх Хасиной. Самолет с главой МИД РФ приземлился в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели.

Напомним, саммит стран «Большой двадцатки» пройдет 9-10 сентября 2023 в Нью-Дели. Российскую делегацию по поручению президента России Владимира Путина будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.