Экс-премьер Украины Азаров заявил об алкоголизме и употреблении наркотиков в ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер Украины Николай Азаров назвал распространенным явлением среди состава украинской армии пьянство и употребление наркотиков, отметив, что власти Киева замалчивают это в то время, как данная проблема может усугубиться после окончания конфликта.

«Проблема, которую замалчивают на Украине – это наркомания и повальный алкоголизм в ВСУ. Многие, кто бывал на "передке", говорят, что траву там курят все, "колеса" глотают 80%, более тяжелые наркотики употребляют 50% военных», - рассказал экс-глава украинского правительства.

Азаров заявил, что на фоне таких проблем происходят аварии с военной техникой и происшествия с гранатами. По его словам, все это усугубится, когда толпы украинских солдат вернутся «на гражданку» и поймут, что государство их бросило.

Ранее бывшие украинские военные признали, что солдаты ВСУ накачивают себя наркотиками и психотропными веществами. По их словам, это происходит для того, чтобы «не чувствовали боли и страха».