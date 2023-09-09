Минобороны: российские системы ПВО сбили 247 украинских беспилотников за неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшую неделю подразделения противовоздушной обороны уничтожили при помощи средств радиоэлектронной борьбы 247 украинских беспилотников, 23 из них – в западных регионах страны.

“Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю уничтожено и подавлено 247 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе 23 в западных регионах Российской Федерации”, — уточняется в свежей сводке о ходе спецоперации.

В ведомстве добавили, что системами ПВО за неделю было сбито 49 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM и одна ракета противодействия ПВО HARM.

Всего за время спецоперации было сбито или нейтрализовано уже 6540 украинских беспилотников, более 450 самолетов и 248 вертолетов ВСУ.