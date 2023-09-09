Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 820, еще 672 пострадали Фото: REUTERS

Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 820, а еще 672 человека пострадали. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщил телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел страны.

«Число погибших в результате землетрясения составляет 820, еще 672 человека ранены», - сказано в заявлении телеканала, где также уточняется, что 205 человек среди пострадавших находятся в критическом состоянии.

Напомним, как писал сайт KP.RU, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 80 километрах от Марракеша. Отмечается, что это самое сильное землетрясение, случившееся в Марокко за последний век.