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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 10:27

Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 820, еще 672 пострадали

205 пострадавших находятся в критическом состоянии
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 820, еще 672 пострадали

Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 820, еще 672 пострадали

Фото: REUTERS

Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 820, а еще 672 человека пострадали. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщил телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел страны.

«Число погибших в результате землетрясения составляет 820, еще 672 человека ранены», - сказано в заявлении телеканала, где также уточняется, что 205 человек среди пострадавших находятся в критическом состоянии.

Напомним, как писал сайт KP.RU, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 80 километрах от Марракеша. Отмечается, что это самое сильное землетрясение, случившееся в Марокко за последний век.