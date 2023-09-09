Король Марокко объявил трехдневный траур по погибшим из-за землетрясения Фото: REUTERS

Король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный траур по жертвам землетрясения. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщило коммюнике дворца.

В стране на три дня будут приспущены национальные флаги.

Решение об объявлении траура была принято на встрече с чиновниками и силовиками, которое провел Мухаммед VI. Участники заседания обсудили последствия землетрясения.

По последним данным, в результате землетрясения в Марокко погибли 1,3 тысячи человек, еще свыше 1,8 тысяч пострадали.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло поздно вечером 8 сентября в 80 километрах от Марракеша. Оно стало самым сильным в Марокко за последний век. В самом Марракеше разрушения были зафиксированы в основном в так называемом Старом городе.

Мощное землетрясение в Марокко происходит не впервые. В 2004 году в стране погибло более 600 человек из-за подземных толчков, эпицентр которых находился рядом с городом Эль-Хосейма.