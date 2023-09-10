В США заявили о сдаче военных ВСУ в плен из-за смертельных приказов

Полковник Макгрегор заявил, что бойцы ВСУ сдаются в плен из-за смертельных приказов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военнослужащие Вооруженных сил Украины сдаются в плен, не желая выполнять смертельные приказы командования, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

В эфире своего YouTube-канала Straight Calls офицер сообщил, что количество украинских бойцов, которые сдаются в плен, постоянно растет. По мнению полковника, это связано с плохой подготовкой военных ВСУ, из-за чего они не могут выполнить приказ взять под контроль линии обороны российских войск.

Макгрегор также высказал мнение, что Запад скрывает правду о происходящем на поле боя, в частности, о реальных потерях украинской армии. По информации экс-советника главы Пентагона, ВСУ потеряли уже 400 тысяч солдат.

Как писал сайт KP.RU, военнопленные ВСУ рассказали о плохой подготовке и реальном положении дел в зоне спецоперации. По их словам, украинские солдаты сдаются в плен, чтобы выжить.